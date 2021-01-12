شكرا لقرائتكم خبر عن المعينون بمجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النواب المعينون، اليمين الدستورى خلال الجلسة الفتتاحية لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة النائبة فريدة الشوباشى.

وتشمل قائمة النواب المعينين:

إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى

فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى

هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز

داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى

منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس

جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى

محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر

نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى

آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى

محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش

دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين

دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس

نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى

جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد

حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام

حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى

عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد

كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله

فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى

ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة

علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب

محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد

منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان

عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل

دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى

ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل

إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.