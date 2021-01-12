شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البحيرة عن المقاعد الفردية يؤدون اليمين الدستورية بجلسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نواب محافظة البحيرة، عن المقاعد الفردية اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انطلقت منذ قليل.

ونواب محافظة البحيرة هم:

1- سناء انور محمد برغش دمنهورمستقبل وطن

2- عبد الرؤوف توفيق دمنهور مستقبل وطن.

3- عادل عبد الوهاب يونس دمنهور مستقبل وطن

4- محمود عادل سعد شعلان- كفر الدوار- مستقبل وطن

5- سحر بشير- كفر الدوار -مستقل

6- احمد حمدى محمد- كفر الدوار- النور

7- اسامة انور عبد الفتاح- ابو حمص- مستقل

8- احمد عبده عرجاوى- ابو حمص- النور

9- هشام سعيد فوزى -المحمودية -مستقبل وطن

10- بلال حامد عيسوى -المحمودية-مستقل

11- علاء حمدى عبد المقصود -حوش عيسى- مستقل

12- اشرف سيف النصر المقرحى- الدلنجات- مستقل

13- حمدى عبد الوهاب عثمان - ابو المطامير- مستقبل وطن

14- خالد عبد المولى خطيب -ابو المطامير -النور

15- محمد عبد السلام ناجى -ايتاى البارود -مستقبل وطن

16-محمد عزت عرفات - ايتاى البارود- مستقل

17- احمد خلمى الشيشنى- كوم حمادة -مستقل

18- طلبة احمد ثابت النحال- كوم حمادة- مستقل









ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.