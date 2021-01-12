شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي تطالب نواب القائمة بعدم مغادرة القاعة بعد أداء القسم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية للدور الانعقاد الأولمن الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، على النواب المنتخبين بنظام القائمة عدم مغادرة قاعة مجلس النواب بعد الانتهاء من أداء القسم، حيث سيتم انتخاب رئيس المجلس.

وكان أعضاء مجلس النواب المنتخبين بنظام الفردى أدوا اليمين الدستورية، ثم غادروا القاعة ليحل بعدهم نواب المنتخبين بنظام القائمة ليؤدوا اليمين الدستورية.

و تنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن المقرر ان تشهد الجلسة ابعد انتهاء النواب من اداء اليمين إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

وفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية