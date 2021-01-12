شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يغادر مقر مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب عام 2015 وعضو مجلس النواب الحالى، مقر المجلس وسط حفاوة من النواب الذين التفوا حوله للسلام عليه، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب (2021-2026)
واللافت أن عدد من النواب، قاموا بالتصفيق للدكتور علي عبد العال في أعقاب أدائه اليمين الدستورية.
وكانت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب قد افتتحت جلسات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعبارة "بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة"، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٥" لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.
كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.
وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى، حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض، ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى؛ كما ارتدى كلا من النائبين أبانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان ألوان موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود.
ويشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، قاموا باداء اليمين الدستورية وكانت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية هى أول من أدى اليمين الدستورية ثم أصغر الأعضاء سنا، وهم النائبين أبانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين سنا بالبرلمان، والذين يساعدا رئيس الجلسة فى الأعمال الإجرائية.