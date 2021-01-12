شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يغادر مقر مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب عام 2015 وعضو مجلس النواب الحالى، مقر المجلس وسط حفاوة من النواب الذين التفوا حوله للسلام عليه، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب (2021-2026)

واللافت أن عدد من النواب، قاموا بالتصفيق للدكتور علي عبد العال في أعقاب أدائه اليمين الدستورية.

وكانت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب قد افتتحت جلسات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعبارة "بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة"، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٥" لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.