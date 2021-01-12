شكرا لقرائتكم خبر عن نواب محافظة الجيزة ينتهون من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة على المقاعد الفردية، اليمين الدستورية أمام المجلس فى الجلسة الافتتاحية المنعقدة الآن، برئاسة النائبة فريدة الشوباشى، أكبر الأعضاء سنا.

وتضم محافظة الجيزة، على المقاعد الفردية النواب الآتى أسمائهم:

زكى عباس عبد الظاهر

محمد أبو العينين

حسام الدين عاشور

محمد رشاد

نادر عبده البدرشين

عماد الدين عبد التواب الدرجلى

حازم رياض جودة

أحمد سعد حلمى

شحاتة عبد الحافظ

محمد السيد الحسينى

محمود هشام

حسام الدين المندوه

محمد على عبد الحميد

أحمد عاشور العمرانية

طارق سعيد حسنين

نشوى حسن على عبد العال

محمد سلطان على

سيد أحمد على سليمان

هشام حسين محمد

خالد تامر

محمود عباس الصعيدى

أسامة حسنى الأشمونى

طارق سيد توفيق الطويل

علاء ناجى

على سمير



محمد أبو العينين



علاء ناجى

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.