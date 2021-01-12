شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان يؤدى اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النائب سليمان وهدان، المرشح لوكالة مجلس النواب، اليمين الدستورية خلال أداء اليمين الدستورية بالجلسة المنعقدة الآن.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.