شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الدكتور على عبد العال، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، اليمين الدستورية، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"

كانت الجلسة الافتتاحية قد بدأت برئاسة النائبة فريدة الشوباسى أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت.

وأعلنت الشوباشى صحة النصاب القانونى لانعقاد الجلسة، ثم قالت "بسم الله.. بسم الشعب.. أفتتح جلسة دور الانعقاد الاول العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب .. بسم الله الرحمن الرحيم و(قل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون)".

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان، ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.