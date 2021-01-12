شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الفردى بمحافظة المنوفية ينتهون من أداء اليمين الدستورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء مجلس النواب عن المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية، من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.

أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية

1- أحمد عبد الحميد صديق حجازى - شبين الكوم - مستقبل وطن

2- هانى خضر على- شبين الكوم -مستقل

3- عصمت عبد الفتاح زايد -قويسنا " مستقل "

4- محمد حمدي عبد الحليم موسى - قويسنا - " مستقل "

5- كريم طلعت السادات -تلا - " مستقبل وطن "

6-علا ء حسن جعفر- تلا - " مستقل "

7-صابر أحمد عبد القوى اشمون " مستقبل وطن "

8- عصام محمد عبد السلام - أشمون - " مستقبل وطن "

9- محمود محمد رفعت البرعى الباجور - مستقبل وطن

10-أيمن عبد الهادي سليمان،" منوف - مستقبل وطن

11-أحمد أبوزيد دياب- منوف - مستقبل وطن



