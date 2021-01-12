شكرا لقرائتكم خبر عن نواب محافظة الغربية عن المقاعد الفردية يؤدون اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نواب محافظة الغربية، عن المقاعد الفردية اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انطلقت منذ قليل.

ونواب محافظة الغربية:

1- سمير جاد عيسى-أول طنطا- " مستقبل وطن

2- غباشي محمد بدير، -أول طنطا " مستقبل وطن

3- عبد المنعم شهاب –اول طنطا – "مستقبل وطن

4-سامح فتحي حبيب-كفر الزيات - مستقبل وطن

5-محمد احمد فايد –كفر الزيات- مستقل

6-عبد الله أحمد الشيخ-قطور-" مستقل "

7- محمود عبد السميع الشامي-اول المحلة - مستقبل وطن

8-احمد بلال البرلسي أول المحلة - التجمع "

9-، حامد جلال جهجه –مركز المحلة - " مستقبل وطن

10- إبراهيم محمد الديب - مركز المحلة - مصر الحديثة "

11-احمد عبد الحكيم يوسف دراج- سمنود- " مستقل "

12- محمد سعد بدراوي - زفتي - مستقبل وطن

13- مصطفي أبو زيد - زفتي - مستقبل وطن

14- عامر حامد الشوربجي - زفتي - مستقبل وطن

















ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.