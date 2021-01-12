سنتامين تستهدف إنتاج 430 ألف أوقية ذهب من منجم السكري خلال عام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين إبراهيم:

تتوقع شركة سنتامين، المسؤولة عن إدارة منجم السكري لتعدين الذهب الخام، أن يتراجع إنتاج المنجم من الذهب خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 4.9% و11.6% مقارنة بالإنتاج في عام 2020.

وكشف المهندس يوسف الراجحي، المدير العام لشركة سنتامين إيجيبت والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، لمصراوي، عن أن تراجع الإنتاج المستهدف من الذهب الخام من منجم السكري خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 400 و430 ألف أوقية (أونصة).

وقال الراجحي، لمصراوي، إن إجمالي إنتاج المنجم وصل إلى 452.3 ألف أوقية (أونصة) خلال عام 2020، مقارنة بإنتاج 480.5 ألف أوقية خلال عام 2019، بنسبة تراجع 5.9%.

وكانت شركة سنتامين، أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها تتوقع أن يتراجع إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الرابع إلى 70 ألف أوقية مقارنة بحوالي 120 ألف أوقية (تقديرات أولية) في الربع الثالث من نفس العام، ومقابل نحو 148.4 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، توقعاتها، بحسب بيان سابق، إلى قرارها بتأجيل عمليات التعدين السطحي في إحدى مناطق المنجم على الفور بعد رصد حركة في المنطقة المذكورة بالمرحلة الرابعة من الجدار الغربي، وهو ما قد يهدد أمن وسلامة العاملين في حالة استمرار التعدين بها.

وقالت الشركة إن تأجيل التعدين بهذه المنطقة هو إجراء وقائي لحماية صحة وسلامة القوى العاملة وإمكانات السكري على المدى الطويل.

وبحسب ما قاله يوسف الراجحي، لمصراوي، يعمل منجم السكري على مدار 24 ساعة متواصلة يوميا رغم أزمة كورونا، ولم يتأثر الإنتاج إطلاقا بسبب كورونا سواء في الموجة الأولى أو الثانية.

وأكد الراجحي أن الشركة اتخذت منهجًا منظمًا يشمل مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم عمل كشف دوري على العمال من خلال إجراء تحليل "pcr"، مع مراعاة خطة إدارة الأزمات الحالية، وخطة استمرارية الأعمال، وإجراءات الاستجابة للطوارئ لضمان سلامة العمال.

وتعد سنتامين من بين 11 شركة أجنبية ومصرية تم الإعلان عن فوزها خلال شهر نوفمبر الماضي في المزايدة الأولى التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب خلال عام 2020.

لكن الراجحي قال لمصراوي إنه لم يتم إخطار شركته حتى الآن بالمواقع التي ستنفذ فيها عمليات التنقيب.

وكانت مصر وقعت اتفاقية مع شركة سنتامين، وهي شركة استرالية، للتنقيب عن الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ويعتبر من بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.