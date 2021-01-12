أسعار الدولار تتباين في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.62 جنيه للشراء, و15.72 جنيه للبيع.