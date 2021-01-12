دار الإفتاء المصرية: لا يجوز لغير الطبيب وصف الدواء للمريض

اسماعيل عبد الحي - أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، أنه لا يجوز لغير الطبيب وصف الدواء للمرضى.

جاء هذا في فتوى نشرتها الدار على حسابها بموقع "فيسبوك"، بشأن نشر الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الدار في فتواها: "نشر الوصفات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد دون التثبت من جدواها الطبي؛ أمر مذموم شرعا؛ وذلك لأنّ وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج".

وأضافت:" لا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواء لمريض؛ لأنه عَبَث بحياة الناس، وترويج للكذب والباطل في المجتمع".

ونصحت دار الإفتاء المواطنين بالحصول على الوصفات الطبية من المتخصصين بقولها: "على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تصرف كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنه يَفْقَه في كل شيء".

وتابعت: "وعليه أن لا يسَلَم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق منها".