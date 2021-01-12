العراق يُسجل 810 إصابات جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية، أنه تم تسجيل 1806 حالات شفاء، فيما تم تسجيل 5 وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وحسب وزارة الصحة العراقية، سجلت البلاد،

أمس، 801 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد، و2035 حالة شفاء تام، و11 حالة وفاة. وبحسب البيان، فقد بلغ مجموع الإصابات الكلي 603739 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 558777 حالة، في حين بلغ مجموع الوفيات 12906 حالات، ولا يزال 32056 مريضا في المستشفيات، 128 منهم في يرقدون في العناية المركزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.