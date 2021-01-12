سوريا: غارات جوية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في دير الزور

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "ومقره العاصمة البريطانية لندن" بأن غارات جوية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال بمحافظة دير الزور السورية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل.

كان المرصد السوري قد أعلن - في وقت سابق - عن مقتل 14 مسلحا موليا لإيران، جراء ضربات جوية استهدفت

مواقعهم في شرق سوريا، وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التي يرجح أنها "إسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات على مواقع المليشيات الموالية لإيران في ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزور الشرقي".

وحسب المرصد، فقد كانت تلك الشاحنات محملة بصواريخ إيرانية

الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت في مستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.



والأسبوع الماضي، استهدفت طائرة مسيرة، سيارة تابعة لميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية، من أحد المعابر الحدودية غير الرسمية، قرب مدينة البوكمال، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر ممن كانوا ضمن الآلية بالإضافة إلى جرح آخرين، حسب ما أفاد المرصد في حينه.