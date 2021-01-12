جورجيا تُسجل 1857 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1857 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 241 ألفا و637 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني،

بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 227 ألفا و208 حالات بعد تسجيل 993 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت إلى أن حصيلة

الوفيات بلغت 2820 حالة عقب تسجيل 24 وفاة جديدة منذ أمس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.