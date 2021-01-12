السيادة السوداني يبحث مع قادة الإمارات العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة -

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، عددا من الاتصالات بقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب التطورات الاقليمية والدولية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الشيخ منصور بن

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قرر خلال الإتصال، منح كميات مقدرة من لقاحات كورونا للسودان مساهمة من حكومة بلاده للتصدي للجائحة، مشيرا إلى أنه من المقرر وصولها للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد بدأ عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الركن إبراهيم جابر، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة التشادية "أنجمينا"، تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وزيرا الدفاع الفريق الركن يسن إبراهيم يسن، والخارجية المكلف عمر قمر الدين.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن الزيارة تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين.