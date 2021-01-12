العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

تم العثور اليوم الثلاثاء على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت قبالة إندونيسيا، في نهاية الأسبوع، وكان على متنها 62 شخصا، وذلك بحسب وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي .

وقال الوزير للصحافيين: ”تم العثور على مسجل بيانات الرحلة“ (الصندوق الأسود)؛ ما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث.

وتمت تعبئة حوالي 3600 شخص لانتشال أشلاء 62 شخصا كانوا على متنها، وكذلك رفع قطع الطائرة، ووضعت مسبارات أيضا في تصرف الغطاسين؛ للمساعدة في عمليات البحث، بحسب “إرم نيوز”.

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-500، في بحر جاوة، يوم السبت، بعد أربع دقائق من إقلاعها من المطار الرئيسي في جاكرتا.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عُثر على مزيد من الرفات البشرية في موقع التحطم، إضافة إلى متعلقات شخصية، مثل محافظ بها بطاقات هوية.

وكانت الطائرة في رحلة داخلية إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو، التي تقع على بعد نحو 740 كيلومترا من جاكرتا، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.