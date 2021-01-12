إصابة رئيس البرتغال مارسيلو سوزا بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الرئاسة البرتغالية،عن إصابة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كوفيد-19 ، وذلك قبل أسبوعين من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان من المقرر أن يقوم السياسي البارز (72 عاما) المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، بترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء “لوسا” البرتغالية، اليوم، أن الرئيس لا يعاني من أية أعراض، ولكن الإصابة تعمل على تعطيل الحملة الانتخابية.

ومن المرجح إعادة انتخاب الرئيس في الانتخابات المقررة في 24 من يناير/كانون الثاني.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة من إجمالي سبعة مرشحين يتنافسون على أعلى منصب في البلاد، أوقفوا حملتهم الانتخابية لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكان الرئيس البرتغالي بدأ عزلا ذاتيا الأسبوع الماضي بعد مخالطته أحد أعضاء مكتبه والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ذلك.

والبرتغال البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة سجلت، الاثنين، 122 حالة وفاة وما يقرب من أربعة آلاف حالة استشفاء جديدة.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ الحكومة الاشتراكية ستعلن الأربعاء عن “شيء مشابه جداً للإغلاق العام الأول في مارس”.

وكان رئيس الجمهورية نفسه حذّر السبت خلال مناظرة انتخابية من “أنّه لا بديل عن الإغلاق العام”.