بالفيديو: ممرضون إيرانيون يحتجون على عدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمكافحة “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 2:28 مساءً

اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، نظم عشرات الممرضين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في العاصمة طهران وطالبوا السلطات بزيادة رواتبهم تماشيا مع الظروف الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”ايلنا“ الإيرانية عن أحد الممرضين المحتجين قوله: ”منذ تفشي وباء كورونا في البلاد ولم نحصل على مستحقاتنا الخاصة بمكافحة الفيروس، فضلا عن عدم زيادة رواتبنا في العام الجاري“.

وطالب الممرضون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى بمستشفى ”ميلاد“ بالعاصمة طهران سلطات المشفى بدفع مستحقاتهم المتأخرة وتوقيع عقود رسمية تضمن استمرارهم في وظائفهم، مؤكدين أنهم ”يتعرضون لظروف عمل شاقة في ظل تفشي كورونا“، بحسب “إرم نيوز”.

من جهته، عقب مدير مستشفى ”ميلاد“ لوكالة أنباء ”ايلنا“ على الوقفة الاحتجاجية للممرضين، إذ أشار إلى أن ”موزانة المستشفى قد نفدت ولا يوجد مصادر مالية تكفي لدفع مستحقات مكافحة كورونا للممرضين أو زيادة رواتبهم“.

يُذكر أن مسؤولين بقطاع الصحة الإيرانية كشفوا أخيرا عن هجرة أعداد كبيرة من الممرضين وأفراد الطواقم الطبية إلى خارج البلاد؛ وذلك في ظل معاناة الممرضين من نقص الخدمات الصحية، بالتزامن مع استفحال أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة نظام التمريض للعاصمة الإيرانية طهران، آرمين زارعيان، في وقت سابق: ”إننا نشهد ظاهرة هجرة واسعة لآلاف الممرضين وأعضاء الطواقم الطبية إلى دول خارج إيران، حيث تَقدّم آلاف الممرضين في طهران بطلب هجرة خارج البلاد“.

وكان المجلس الأعلى للتمريض في إيران، طالب الرئيس، حسن روحاني في وقت سابق، بضرورة إعادة نظر السلطات في الأوضاع الصحية والاقتصادية للممرضين، وذلك في ظل مواجهة طواقم التمريض لفيروس كورونا وسط نقص في أدوات الحماية التي تسفر عن إصابة ووفاة العديد من الممرضين بالفيروس.

يأتي هذا في ظل تقارير محلية تؤكد تعرض الممرضين في إيران لأزمات على المستوى الصحي والاقتصادي تزامنا مع تفشي كورونا، منها تقرير لوكالة العمال الإيرانية وصف تعامل وزارة الصحة مع ملف رواتب ومكافآت الممرضين لمواجهة كورونا بـ ”العنصري“، وذلك في ظل الفارق الكبير بين الممرضين والأطباء، رغم اصطفاف هذه الطواقم في معركة مواجهة الوباء دون تفرقة.