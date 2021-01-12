أسابيع حرجة في بريطانيا بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، بأن مستشفيات بريطانيا تستعد لأسوأ أسابيع فيروس كورونا المستجد، حيث تهدد طفرة الإصابات بالوباء خلال يناير الجاري بمعاناة واسعة النطاق للخدمة الصحية البريطانية، في الوقت الذي تنتشر فيه السلالة الجديدة لكوفيد- 19 سريعا“.

وقالت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”أدى المزيج بين السلالة الأكثر قدرة على العدوى من الفيروس، وتراجع الامتثال لقيود التباعد الاجتماعي وتغيير إجراءات العلاج في المستشفيات، إلى تعرض الخدمات الصحية التي تديرها الدولة إلى عاصفة، في الوقت الذي تحاول فيه تجاوز موجة الإصابات بالفيروس“.

ونقلت عن الدكتور دانييل برايدن، نائب عميد كلية طب الرعاية المركزة، قوله: ”أعتقد أن الموقف خطير للغاية، نعلم جيدا أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون صعبة جدا، وأعداد المرضى الموجودين في المستشفيات الآن تفوق أي مرحلة سابقة للوباء منذ أبريل الماضي، إذ يبلغ عدد المرضى الآن 32 ألفا و200 شخص، في حين كان الرقم في السابق خلال الربيع 21 ألفا و700 مريض، وأن الوضع مريع بشكل خاص في العاصمة لندن، إذ تشير التقديرات إلى إصابة واحد من كل 30 شخصا بالفيروس هذا الشهر“.

إلى ذلك، أظهرت مذكرة مسربة من قبل مسؤول كبير في خدمة الصحة الوطنية الأسبوع الماضي، أن مستشفيات العاصمة ستشهد عجزا يبلغ نحو ألفي سرير في وحدات العناية المركزة، وذلك بحلول الـ 19 من يناير الجاري، حتى في حالة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بأدنى معدل محتمل.