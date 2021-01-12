مواجهة مبكرة بين نتنياهو وبايدن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين على بناء 800 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، وذلك في توسع استيطاني استفزازي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل قبل أيام على تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وذلك بحسب ما قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”اتهم منتقدو نتنياهو سريعا بإثارة غضب خليفة ترامب دون داع، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته“.

ونقلت عن يائير لبيد، الزعيم الإسرائيلي المعارض، الذي يريد أن يكون جزءا من التحالفات التي تستهدف الإطاحة بنتنياهو في الانتخابات العامة المقرر لها مارس المقبل، قوله: ”لم تتول إدارة بايدن مهام منصبها، وتضعنا الحكومة الإسرائيلية أمام مواجهة غير ضرورية على الإطلاق“، لافتة إلى أن ”المؤسسة السياسية الإسرائيلية تعلم جيدا الحساسية المحيطة بإعلان نتنياهو حول التوسع الاستيطاني الجديد الآن، وقبل 9 أيام فقط على تنصيب بايدن“.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه السلطة الفلسطينية إسرائيل بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في محاولة لإغلاق أي باب أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا للصحيفة، ”أشار مراقبون سياسيون إلى وجود عدة عوامل ربما كانت وراء توقيت هذا الإعلان، ويطالب تحالف نتنياهو بإقامة المزيد من المساكن في المستوطنات، حيث يقترب تعداد الإسرائيليين من 500 ألف“.

وقال مراقبون إن رئيس الوزراء قد يعتقد أن الموافقة على بناء تلك الوحدات السكنية يسبب غضبا أقل في واشنطن، مقارنة بالانتظار حتى يتولى بايدن مهام منصبه، ويمكنه وقتها الاعتراض رسميا.

ونقلت ”واشنطن بوست“ عن دبلوماسي أمريكي، رفض الكشف عن هويته، القول: ”هذا الإعلان بمثابة الحصول على جرعة كبيرة من الأكسجين قبل القيام بغوص طويل تحت الماء، عندما لا يكون من السهل اتخاذ مثل هذه القرارات“.