حاكم دبي يدعو الجميع إلى المسارعة في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجميع إلى أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.



وقال في تغريدة عبر تويتر: "قطعت الإمارات شوطاً مهماً في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا، واليوم نحن الثاني عالميا في سباق التطعيم. جهود مقدرة ومشكورة لجميع فرق العمل. ورسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة.. وحماية للاقتصاد.. وحماية لمكتسباتنا.. وتسريع لتعافي بلادنا الكامل بإذن الله"