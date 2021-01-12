الهند توزع جرعات لقاح كورونا إيذانا ببدء أكبر حملة تطعيم في العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

بدأت شركة الخطوط الجوية الهندية نقل جرعات من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 إلى مختلف أرجاء البلاد استعدادا لتطعيم 1.3 مليون نسمة.



وتأمل السلطات في تطعيم 300 مليون مواطن من أكثر الفئات عرضة للإصابة خلال ما بين 6 و8 أشهر، في حملة وصفها المسؤولون بأنها الأكبر في العالم، ومن المقرر أن تبدأ السبت.

وأول من سيتلقى التطعيم نحو 30 مليونا من العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم في الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة يليهم نحو 270 مليونا تزيد أعمارهم على 50 عاما أو يعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ووقعت حكومة الهند، الإثنين، اتفاقيات مع معهد سيروم الهندي لشراء إنتاجه من لقاح كوفيشيلد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على الموافقة على استخدام اللقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا.

وسجلت الهند ما يقرب من 10.5 مليون إصابة بالفيروس، وهو ثاني أكبر عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن معدل زيادة الحالات آخذ في التراجع.

وزاد عدد الإصابات في الهند، الثلاثاء، 12584 حالة، وهي أقل زيادة يومية منذ شهور، وتوفي فيها أكثر من 151 ألف مريض بالفيروس.