اخبار العالم

ادارة نادي الطلبة تنفي الاستقالة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ادارة نادي الطلبة تنفي الاستقالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-12 | 14:07

ادارة نادي الطلبة تنفي الاستقالة

459 مشاهدة

نفت ادارة نادي الطلبة، الثلاثاء، الاستقالة من منصبها بعدما تم تناقل الخبر في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الطلبة الرياضي تنفي ما تم تناقله من اخبار في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة".

 

واوضحت ان "الادارة اكدت شرعيتها وقانونيتها وان ما يشاع بخصوص الاقالة وتشكيل هيئة مؤقتة هو خبر غير دقيق ولا يمتلك القانونية لان الادارة منتخبة ولا تستطيع اي جهة حلها او اجبارها على الاستقالة".

 

وتابعت ان "من يروج هذه الاخبار يسعى لتشتيت اللاعبين والكادر التدريبي الذي تنتظره مباراة مهمة وتطمح الادارة لتوفير متطلبات النجاح للفريق للخروج بنتيجة ايجابية امام الشرطة في الدور القادم من الدوري الممتاز ".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا