تعليق قوي من وزارة الخارجية بشأن مصادقة إسرائيل على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وأمس الإثنين، نددت الرئاسة الفلسطينية، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى المستوطنات غير الشرعية التى أسسها الاحتلال فوق الأراضى الفلسطينية.

وبحسب البيان الذى نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الخطوة محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لمسابقة الزمن قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية التى أيدت، وبشكل أعمى، محاولات الحكومة الإسرائيلية لسرقة الأرض الفلسطينية".

وأكد أبو ردينة على أن "محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضى فلسطين، بدعم أمريكى، لن تخلق أية شرعية"، مشددًا على أن الشعب الفلسطينى لن يسمح باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية.

كما شدد متحدث الرئاسة الفلسطينية على أن الاستيطان "كله غير شرعى ومخالف للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار فى المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أمر أمس الاثنين، بالمضي في إنشاء حوالي 800 وحدة استيطانية الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان رسمي.

وكان هذا الإعلان متوقعاً في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري. وانتقد بايدن من قبل سياسات الاستيطان الإسرائيلية.