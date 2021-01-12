شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ ينتهون من أداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء مجلس النواب عن المقاعد الفردية بمحافظة كفر الشيخ، من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية، فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.

أعضاء مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.

1- السيد أبو اليزيد شمس الدين-كفر الشيخ –مستقبل وطن

2- " باسم عبد المحسن حجازى –كفر الشيخ - " الوفد "

3- ياسر منير عبد الخالق كفر الشيخ -" مستقل "

4- على أحمد على-سيدى سالم - " الشعب الجمهورى "

5-، محمد عبد الحميد هاشم- سيدى سالم " مستقل "

6- محمد زكى –الحامول – مستقل

7- يونس عبدالرازق فرج- الحامول - مستقبل وطن "

8- محمد عبد العليم داود – دسوق – الوفد

9- عادل محمد النجار-دسوق -" مستقبل وطن "

10-محمد سعد الصمودي دسوق -" مستقل "