شكرا لقرائتكم خبر عن نواب محافظتى أسيوط والفيوم ينتهون من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الإجرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء مجلس النواب عن المقاعد الفردية عن محافظتى الفيوم وأسيوط، من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

محافظة الفيوم

1- محمد محمود أحمد الفيوم – مستقبل وطن

2-سيد أحمد سلطان - الفيوم -الشعب الجمهورى

3- عبد التواب عبد القادر - الفيوم – مستقبل وطن

4- كامل محمود كامل –أطسا –مستقبل وطن

5- كمال عبد الحليم عطية –أطسا –مستقبل وطن

6- محسن أحمد عبد الحميد –سنورس –مستقبل وطن

7- عبد المنعم محمد عبد العليم –سنورس – النور

8- محمد ثابت عبد المجيد –سنورس – مستقل

9- محمد طه عبد الله –أبشواى - مستقبل وطن

10- أحمد محمد دياب –أبشواى –مستقل

محافظة اسيوط

1 - محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن

2- مصطفى بدران –اول اسيوط – حماة وطن

3- علاء الدين محمود اول اسيوط –مستقل

4- يونس يونس احمد عمر –القوصية –مستقبل وطن

5- إبراهيم عبد النظير القوصية –مستقبل وطن

6- حسام الدين حلمى ماضى – القوصية – مستقبل وطن

7- أحمد زهير –القوصية –مستقبل وطن

8- ناصر عثمان محمد –الفتح – مستقبل وطن

9- عصام محمود عثمان- الفتح – الشعب الجمهورى

10- احمد حسن جودة – الفتح – مستقبل وطن

11- الحسينى عيسى جلال –ابوتيج –مستقبل وطن

12- علاء الدين خير الله -ابو تيج –مستقل

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.











