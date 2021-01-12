شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى:راشد الغنوشى يستغل كورونا لتمرير أجندة الإخوان بالبرلمان التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت عبير موسى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الدستوري الاجتماعي الحر بالبرلمان التونسى، حركة النهضة الإخوانية، مؤكدة أن راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- يستغل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة فيروس كورونا، لعقد جلسات بالبرلمان، وتمرير أجندتهم المشبوهة، ثم يزعمون أن القوى السياسية التونسية ترفض الديمقراطية.

وقالت عبير موسى، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن: نحن سنتمسك بحقوق النواب ونرفض تمرير قوانين الجوهوية والهامة، بزعم الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن حركة النهضة يحبون الفتاوى التى تمنحهم التغول بمجلس النواب، والانفراد بالقرار.

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الدستوري الاجتماعي الحر بالبرلمان التونسى، إلى أن القوى السياسية التونسية ستتصدى لتحركات حركة النهضة وأجندتهم وسياستهم وسنتصدى لمحاولتهم الانقلاب على البرلمان التونسى والتلاعب بالديمقراطية التونسية، مؤكدا أن هناك خطر على المؤسسة البرلمانية التونسية والأمن القومي التونسى، بسبب ما تقوم به حركة النهضة.

داعيا جميع النواب بالبرلمان التونسى بتضافر الجهود لمواجهة حركة النهضة، مضيفة :" هؤلاء لا يعترفون بالقانون ولا يعترفون بدولة المؤسسات".