شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد سعد يعلن خوضه الانتخابات على منصب وكيل مجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أحمد سعد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ترشحه لمنصب وكالة مجلس النواب فى الانتخابات التى ستجرى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني عن الفترة (2021- 2026) والمنعقدة اليوم الثلاثاء.

وكانت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب قد افتتحت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة وبدأت بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٥ " لسنة ٢٠٢١بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض ،ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى.

كما ارتدى كلامن النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان الوان موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود.

وبدأ نواب البرلمان أداء اليمين الدستورية وكانت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية هي أول من ادي اليمن الدستورية ثم اصغر الاعضاء سنا و هم النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين سنا بالبرلمان و الذين يساعدون رئيس الجلسة في الاعمال الإجرائية.