شكرا لقرائتكم خبر عن نواب محافظة القليوبية عن المقاعد الفردية يؤدون اليمين الدستورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نواب محافظة القليوبية عن المقاعد الفردية اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انطلقت منذ قليل.

وفى مستهل اليوم، حرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي تفقد كافة القاعات وأماكن الانتظار المخصصة للنواب والاطمئنان علي سلامة كافة الإجراءات.

































ونواب المحافظة عن المقاعد الفردية هم:

مجدى عبد العزيز محمد سيف –بنها –مستقبل وطن

جمال عبد القادر محمود –بنها- الشعب الجمهورى

جمال فؤاد السيد مدكور–بنها- مستقبل وطن

اسامة فتحى عبد الرحمن محمد –طوخ – مستقبل وطن

عزيز فؤاد عفيفى –طوخ- مستقبل وطن

عبد السلام محمود سيد – ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن

مجاهد صدقى محمد- ثان شبراالخيمة - مستقبل وطن

اشرف امين عبد العليم –ثان شبرا الخيمة – مستقبل وطن

عادل صلاح منصور عامر – قليوب- مستقبل وطن

ابراهيم جميل محمد عويس –قليوب – مستقبل وطن

كمال الدين شافعى عبد الحميد –الخانكة – مستقبل وطن

محمد الطوخى عبده –الخانكة – الشعب الجمهورى

محمد عبد الواحد حسن مدينة –الخانكة - الوفد

سمير صبحى عليوة –شبين القناطر –مستقبل وطن

حافظ شكرى حافظ عمران – شبين القناطر -مستقبل وطن

درويش مرعى - قليوب –مستقبل وطن

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.