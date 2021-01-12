شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بنى سويف والمنيا عن المقاعد الفردية يؤدون اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نواب محافظتى بنى سويف والمنيا، عن المقاعد الفردية اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، التى انطلقت، منذ قليل.

ونواب محافظة بنى سويف:

1- محمد سيد كامل حسان –بنى سويف – مستقبل وطن

2- محمد رجب احمد عبد العظيم – بنى سويف –مستقل

3- محمد سيد جنيدى – ناصر –الشعب الجمهورى

4- عبد الحكيم محمد مسعود –ناصر – النور

5- سامى توفيق معوض –اهناسيا - مستقل

6- حسام محمود احمد العمدة –ببا –مستقبل وطن

7- طه محمد بهجت ببا –مستقبل وطن

8- احمد على عباس – ببا –الشعب الجمهورى

ونواب محافظة المنيا هم:

1- عثمان المنتصر –اول المنيا – مستقبل وطن

2- اشرف احمد عبد العزيز حسانين – اول المنيا –مستقبل وطن

3- على فهمى اسماعيل بدوى – اول المنيا – مستقبل وطن

4- محمد نشات محمد –غرب سمالوط –مستقبل وطن

5- توحيد تامر على محمد موسى –غرب سمالوط –مستقبل وطن

6-مجدى ملك –غرب سمالوط –مستقبل وطن

7- ايهاب عبد العظيم جابر – مغاغة -الوفد الجدي

8- مصطفى خالد فتح الباب –مغاغة –الشعب الجمهورى

9-احمد عبد المحسن حتة – مغاغة – الشعب الجمهورى

10- سعودى عبد الرحمن عبد الغفار –مغاغة –مستقبل وطن

11- حسام محمود احمد –ابو قرقاص –مستقل

12- احمد محمد عبد المنعم –ابو قرقاص –مستقل

13- رياض عبد الستار – ملوى –مستقبل وطن

14- محمد عبد الحكيم ابو زيد – ملوى –مستقبل وطن

15-محمد مصطفى محمود –ملوى –مستقل

















ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.