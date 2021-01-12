نواب محافظتى الإسكندرية وبورسعيد "فردى" يؤدون اليمين أمام المجلس

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القاهرة - سامية سيد - أدى أعضاء مجلس النواب بمحافظتى الإسكندرية وبورسعيد، بالمقاعد الفردية، اليمين أمام المجلس، في الجلسة الافتتاحية للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة النائبة فريدة الشوباشى، أكبر الأعضاء سنا.

وتضم محافظة الإسكندرية، النواب الأتى أسماءهم:

ـ أبو العباس فرحات

-محمد حسين محمد الشوادفى

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

محمد اشرف محمود

أحمد عبد المجيد

على الدسوقى أحمد

عمر جمال عمر

مجدى صادق محمد

أحمد عوض محمد عوض

محمد جبريل محمد

محمود سامح عبد الحميد

أحمد عبد الحميد عبد الحميد

أحمد خليل عبد العزيز

رزق راغب ضيف الله

حسين رجب حسين

الصافى عبد العال

وتضم محافظة بورسعيد بالمقاعد الفردية، النواب الآتى أسماءهم:

حسن عمار

أحمد محمد فرغل

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.