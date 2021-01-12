شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الجلسة يطالب النائب أيمن معاذ بإعادة أداء القسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مقرر الجلسة العامة لمجلس النواب علوم حميدة، من النائب أيمن معاذ اعادة أدء القسم، والذى ينص على أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب خلال والتى تشهد أداء اليمين الدستورية للنواب المنتخبين بالنظام الفردى يلي ذلك رفع الجلسة ثم يؤدى النواب المنتخبين بنظام القائمة اليمن الدستورية.

وكانت النائبة فريدة الشوباشى رئيسة الجلسة نبهت على النواب الالتزام بنص القسم بدون زيادة او نقص.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.