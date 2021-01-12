شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبيل انتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثبتت إصابة الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا ، وذلك قبل أقل من أسبوعين من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان من المقرر أن يقوم السياسي البارز 72 عاما، المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، بترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة. وذكرت وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس لا يعاني من أية أعراض، ولكن الإصابة تعمل على تعطيل الحملة الانتخابية.

ومن المرجح إعادة انتخاب الرئيس في الانتخابات المقررة في 24 من يناير.