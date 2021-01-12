شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تستعد لأكبر حملة تطعيم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شركة الخطوط الجوية الهندية في نقل جرعات من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 إلى مختلف أرجاء البلاد اليوم الثلاثاء استعدادا لتطعيم 1.3 مليون نسمة في حملة وصفها المسؤولون بأنها الأكبر في العالم.

وتأمل السلطات في تطعيم 300 مليون مواطن من أكثر الفئات عرضة للإصابة خلال ما بين ستة وثمانية أشهر. ومن المقرر أن تبدأ الحملة يوم السبت.

وأول من سيتلقى التطعيم نحو 30 مليونا من العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم في الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة يليهم نحو 270 مليونا تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو يعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.