شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات من فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا أن السلطات سجلت اليوم الثلاثاء زيادة قياسية جديدة في الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغت 302 وفاة لتصل الحصيلة الكلية إلى 24645 حالة.

كما سجلت إندونيسيا 10047 إصابة جديدة بالفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 846 ألفا و765 حالة حتى الآن.

وكانت قد وافقت هيئة مراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية للوقاية من كورونا لتكون أول دولة بخلاف الصين تمنح الموافقة التنظيمية لهذا اللقاح.