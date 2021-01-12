مصر تعيد فتح مجالها الجوي لقطر

رفعت مصر رسمياً الثلاثاء حظر الطيران الذي فرضته على الرحلات الجوية القطرية منذ 2017 واعادت فتح مجالها الجوي أمام الدوحة، حسب رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أشرف نوير.

وقال نوير لوكالة فرانس برس "وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الاجواء المصرية فجر الثلاثاء".

وأضاف "بهذا القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية استئناف الحركة الجوية وتبادل جداول تشغيل الرحلات".

وأشار إلى بدء تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح الثلاثاء.

والاثنين، استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، بحسب ما أعلنت الخطوط الجوية في البلدين بعد يومين من إعادة فتح حدودهما البرية.



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