الصحة العالمية: لا مناعة جماعية ضد «كورونا» هذا العام رغم اللقاحات

نبّهت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، إلى أن المناعة الجماعية ضد «كوفيد 19» لن تتأمن هذا العام، رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان، من جنيف: «لن نبلغ (...) المناعة الجماعية في 2021»، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية، مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

وأشادت سواميناثان «بالتقدم الكبير» الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماماً في أقل من عام. لكنها شددت على أن طرح اللقاحات على العامة «يستغرق بعض الوقت»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت إلى أن «توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتاً، فنحن نتحدث هنا عن مليارات، وليس عن ملايين»، داعية الناس إلى «التحلي بالصبر قليلاً».

وشددت سواميناثان على أن «اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، وستُنقل إلى جميع البلدان». ولفتت إلى أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة، والتدابير الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى «لبقية هذا العام على الأقل».