قصف يستهدف مواقع للحرس الثوري شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن انفجارات عنيفة هزت منطقة البوكمال الواقعة بريف دير الزور الشرقي.

وأوضح أن الانفجارات نجمت عن تنفيذ طائرات حربية أربع غارات على الأقل، استهدفت خلالها مقار ومواقع للحرس الثوري الإيراني في بادية البوكمال.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية. كما لم يذكر المرصد شيئا بشأن هوية الطائرات.

وكان المرصد السوري أشار أمس إلى أن ثمانية انفجارات عنيفة دوت جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء المنطقة.