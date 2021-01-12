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إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبيل الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البرتغال، الثلاثاء، إصابة رئيس البلاد، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس ، وذلك قبل أسبوعين من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

 وكان من المقرر أن يقوم السياسي البارز (72 عاما) المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، بترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، اليوم، أن الرئيس لا يعاني من أية أعراض، ولكن الإصابة تعمل على تعطيل الحملة الانتخابية.

ومن المرجح إعادة انتخاب الرئيس في الانتخابات المقررة في 24 من يناير/كانون الثاني.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة من إجمالي سبعة مرشحين يتنافسون على أعلى منصب في البلاد، أوقفوا حملتهم الانتخابية لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكان الرئيس البرتغالي بدأ عزلا ذاتيا الأسبوع الماضي بعد مخالطته أحد أعضاء مكتبه والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ذلك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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