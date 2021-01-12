هجوم "جرش" بالأردن.. الإعدام لطاعن السياح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت محكمة أردنية، الثلاثاء، منفذ حادث طعن السياح في مدينة جرش عام 2019 بـ"الإعدام".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن محكمة أمن الدولة قررت الحكم بالأشغال المؤبدة على المتهم الثاني بالقضية نفسها.

أما المتهم الثالث فقد عوقب بالأشغال المؤقتة 7 سنوات في القضية التي وقعت أحداثها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تعود الواقعة إلى قيام المدان الأول بطعن أردنيين وسياح في مدينة جرش الأثرية، ما أدى إلى إصابات في صفوف مكسيكيين وسويسريين.

وكشفت التحقيقات أن المدان بالإعدام يعمل بائعا للمياه قرب مدخل المدينة الأثرية الأردنية فيما عاونه ابن خالته وهو المتهم الثاني في القضية.