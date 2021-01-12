شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام منفذ هجوم جرش الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان-أ.ف.ب

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، بالإعدام شنقاً على أردني بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم أربعة سياح في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في مدينة جرش الأثرية في شمالي المملكة.

والمحكوم مصطفى أبو رويس (24 عاماً)، وهو من سكان مخيم «سوف» للاجئين الفلسطينيين في جرش الذي يأوي نحو عشرين ألف لاجئ.

وقام بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي وعنصرا أمن وثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، في جرش الواقعة على بعد 51 كلم شمالي عمان، نصرة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وفق ما ذكرت لائحة الاتهام.

واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الاعتداء مباشرة. وحكمت المحكمة في جلسة عقدتها صباح الثلاثاء، على «مصطفى أبو رويس، منفذ عملية طعن السياح الإرهابية، بالإعدام شنقاً حتى الموت».

وكانت محكمة أمن الدولة وجهت له في 26 يناير/كانون الثاني من العام الماضي تهمة «الإرهاب».

وأفادت لائحة الاتهام حينها بأن أبو رويس يعتنق فكر عصابة «داعش» الإرهابية، وكان ينوي الالتحاق بتنظيم «داعش»، وكان على تواصل مع أحد عناصر التنظيم في سوريا الذي «أعطاه فتوى بجواز استهداف الأجانب في أي منطقة في العالم».

وتابعت: «على إثرها، عقد مصطفى العزم على تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم «داعش» الإرهابي وثأراً لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي الذي حصل في تلك الفترة».

كما حكمت المحكمة على متهمين آخرين، أحدهم مدعو «أسامة»، بالأشغال الشاقة المؤبدة، والثاني «خالد» بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، ويبلغ كل منهما من العمر 24 عاماً. وقد ربطتهما علاقة صداقة بالمتهم الأول. وقالت المحكمة إنهم يحملون، أفكار جماعة إرهابية، وكانوا جميعهم يلتقون في مزرعة ويروجون لأفكار «داعش».