منظمة دولية تدق ناقوس الخطر: أطفال لبنان في خطر بسبب الإغلاق

بيروت-أ ف ب

أبدت منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية قلقها «العميق» من أن يؤثر الإغلاق الكامل الذي أقرته السلطات اللبنانية ويبدأ سريانه، الخميس، سلباً على العائلات والأطفال الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري.

وشدّدت السلطات اللبنانية، الاثنين، تدابير الإغلاق العام بعد تسجيل معدل إصابات قياسي بوباء «كوفيد-19» وبلوغ مستشفيات عدة طاقتها الاستيعابية القصوى.

وفرضت حظر تجول يبدأ، صباح الخميس، ويستمر حتى 25 من الشهر الحالي، ويترافق مع إقفال الشركات والمدارس والمصارف واقتصار عمل محال بيع المواد الغذائية على خدمة التوصيل غير المتوفرة في كل المناطق لا سيما الشعبية منها.

ونبّهت المنظمة في بيان إلى أنّ من شأن «إغلاق محلات السوبرماركت أن يزيد من أزمة الغذاء التي تفاقمت بإعلان منفصل يوم الاثنين عن زيادة أسعار الخبز».

وقالت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد «ندرك بالطبع أهمية اتخاذ تدابير شاملة لوقف انتشار الفيروس، لكننا قلقون للغاية من أن العائلات الضعيفة وأطفالها سيتركون للتعامل مع الكارثة بأنفسهم».

ويعجز «قرابة نصف السكان عن تحمل كلفة شراء طعام يكفيهم خلال إغلاق السوبر ماركت»، وفق مورهاد، التي أبدت خشية المنظمة من أن يعاني هؤلاء «الجوع».

وأضافت: «نعلم أنه سيكون هناك عدد أقل من الوجبات وخبز أقل على العديد من الموائد ما لم يصار إلى اتخاذ إجراء عاجل». وتهافت اللبنانيون بشكل غير مسبوق، الاثنين، على محال بيع المواد الغذائية التي شهد بعضها ازدحاماً هائلاً واختفت بعض المواد الغذائية من الرفوف والبرادات. كما شهدت الأفران إقبالاً مماثلاً تسبب بشح الخبز في بعض المناطق. وظهرت صفوف انتظار أمام الصيدليات في ظل انقطاع عدد كبير من الأدوية كالمسكّنات وأدوية خفض الحرارة.

وازدادت حالات العدوى بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بنسبة سبعين في المئة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، ما جعل لبنان واحداً من البلدان التي تشهد حالياً أكبر الزيادات في العالم من حيث العدوى.

وسجل لبنان وفق آخر حصيلة، الاثنين، أكثر من 222 ألف إصابة بينها 1629 وفاة. وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية على تقديم «رزم مساعدات اجتماعية عادلة وشفافة للمجتمعات الأكثر ضعفاً»، مؤكدة استعدادها لمواصلة تنفيذ برامج تساهم في مساعدة الذين يكافحون للتعامل مع الأزمة، على الصمود.