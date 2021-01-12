شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت إصابة غوريلتين في كاليفورنيا بـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس- رويترز

قال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الاثنين، في تحديث عبر الإنترنت بخصوص جائحة فيروس «كورونا»، إنه ثبتت إصابة غوريلتين في حديقة حيوان سان دييجو بوباء «كوفيد-19» بعد سقوطهما مريضتين وإن غوريلا ثالثة تعاني أعراض المرض فيما يبدو أيضا.

وأضاف نيوسوم إنه ما زال يجري تحري مصدر العدوى لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر للغوريلا.