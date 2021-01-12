شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جمهوري يعتزم دعم قرار لتوبيخ ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

قال عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي إنه سينضم لغيره من النواب، الثلاثاء، لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن هجوم أنصار الرئيس على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير/كانون الثاني.

وقال النائب الجمهوري توم ريد في مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

وكتب ريد قائلاً: «أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير».