شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحديد والصلب.. حلم مصري حققه عبدالناصر وأرهقته المديونيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية قررت عدم استمرارية الشركة الليلة الماضية، ما يعني تصفيتها.

ورأى في اتصال هاتفي مع رويترز أنه من الظلم الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء، وقال إنه تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وهي مملوكة للحكومة نحو 83% من خلال أسهم شركة الحديد والصلب المصرية.

وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليوناً قبل عام. وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم الشركة لحين إرسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، الاثنين، على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

حقائق وأرقام

* أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة من نوعها في المنطقة، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان.

* بدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطار الحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع عندما أصدر عبدالناصر مرسوم تأسيسها يوم 14 يونيو/ حزيران 1954 كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.

* تم الاكتتاب الشعبي وكانت قيمة السهم جنيهين مصريين يضاف إليهما خمسون مليماً مصاريف إصدار، وفي 23 يوليو 1955 قام عبد الناصر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.

* عام 1957 بدأت الأفران الكهربائية بصهر الحديد قد وفي 27 يوليو 1958 افتتح عبدالناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج في نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا.

* تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية.

* يتمثل نشاط الشركة في استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخلياً وخارجياً.

* يبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه والمصدر 195.374 مليون جنيه موزعاً على 976.872 مليون سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد.

* تكبدت الشركة خسائر بلغت 490 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 1.526 مليار قبل عام.

* لم تستطع الشركة تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة.

* لم تستطع الشركة الإنتاج بكميات اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الأقل.

* أجور العاملين للشركة بلغت 827 مليون جنيه في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقابل 844 مليوناً قبل عام.

* عدد العاملين بالشركة خلال السنة المالية 2019-2020 بلغ 7114 عاملاً.

* مجلس إدارة الشركة ألغى في جلسة 18 أغسطس/ آب 2018 المناقصة الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة.

* الالتزامات والمتطلبات على الشركة بلغت بنهاية السنة المالية 2019-2020 في 30 يونيو/ حزيران الماضي نحو 6 مليارات جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه قبل عام.

* لجأت الشركة في نوفمبر/ تشرين الأول 2019 وحتى أغسطس/ آب 2020 إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد رواتب الموظفين ومنحة العاملين بنحو 417 مليون جنيه.

* توقف الإنتاج بالشركة بشكل متكرر نتيجة تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة.

* تكبدت الشركة خسارة بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل 368 مليوناً قبل عام.

* مديونيات الشركة في 30 سبتمبر/ أيلول 2020 بلغت 6.3 مليار جنيه.

رسوم وقائية

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أصدرت قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد).

وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها، ما يعني أن القرار سينتهي العمل به في إبريل 2022.

وجاء القرار نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من «وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية».

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنوياً.