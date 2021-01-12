شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب للنجف على الكرخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تمكن فريق النجف من تحقيق فوز صعب على مضيفه فريق الكرخ، بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب الكرخ «ملعب الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، وقدّم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، سجل هدفي النجف اللاعب أحمد كوني في الدقيقة 66 و91، بينما سجل اللاعب عمر عبد الرحمن هدف الكرخ الوحيد، في الدقيقة 83.

هذا الفوز وضع النجف بالمركز السابع، بينما بقي الكرخ بالمركز 14.

من جانب آخر تنطلق مباريات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري العراقي يوم السبت المقبل بعد أن توقفت بسبب سفر المنتخب العراقي لخوض مباراة ودية أمام شقيقه الإماراتي.