شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد الطنيجي يشكر كلباء على إعارة خالد الزعابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكملت إدارة نادي البطائح إجراءات التعاقد مع لاعب الارتكاز خالد الزعابي على سبيل الإعارة من نادي اتحاد كلباء حتى نهاية الموسم، وجرت مراسم التوقيع بحضور عبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام النادي ورئيس اللجنة الرياضية وسعيد العاجل مشرف الفريق الأول.

وحرص عبيد الطنيجي على توجيه الشكر إلى علي كانو رئيس شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء على تعاونه مع نادي البطائح، وتمنى لفرقة النمور مواصلة التميز وحصد الأرقام في دوري الخليج العربي كما تمنى لفريقه مواصلة الانتصارات وحصد النقاط في دوري الدرجة الأولى، وأكد أن إدارة نادي البطائح تبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على مكتسبات النادي.

وأعرب خالد الزعابي عن سعادته باللعب لفريق البطائح المنفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى، وقال: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة أسرة نادي البطائح»، كما توجه بالشكر إلى نادي اتحاد كلباء على الموافقة على الإعارة وأكد أنه سيبذل أقصى جهود ليشكل إضافة مميزة مع فريقه الجديد.