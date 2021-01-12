شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور يخسر أمام الأوزبكي توريف في ماسترز قطر للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر لاعب الإمارات فيكتور المصنف الـ20 في وزن تحت 73، أمام اللاعب الأوزبكي توريف خيكمتلوخ المصنف الثامن في آخر دقيقة من المباراة التي أقيمت الاثنين ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوحة للماسترز للجودو التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تمثل محطة مهمة للمشاركين في مشوار الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

ومع انتهاء مباريات الجولة الأولى من البطولة تقف كوريا في صدارة الترتيب العام بذهبيتين، ثم اليابان في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين، ثم فرنسا ولها ذهبية وفضية وبرونزية، وفي المركز الرابع كوسوفو بذهبية وبرونزيتين.

ولم تحقق الفرق العربية في بطولة الدوحة التي خاضت مباريات الدور التمهيدي الـ32 في بطولة الماسترز الكبرى أي انتصارات أهلتها للمرحلة الثالثة قبل ختام البطولة مساء الأربعاء، بإقامة 5 مباريات على مستوى الجنسين، والتي تبدأ بنهائيات مباريات تحت 78 كغم وفوق 78 كغم للوزن الثقيل للسيدات، ونهائيات تحت 90 كغم وتحت 100 كغم وفوق 100 كغم للرجال والتي ستحدد الترتيب النهائي وتقدم أبرز المتأهلين لطوكيو.