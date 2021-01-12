شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم سيد عبد الحفيظ وطولان بسبب الهجوم على الحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم الثلاثي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وحلمي طولان المدير الفني لإنبي، 50 ألف جنيه لانتقادهم قرارات الحكام.

وقررت اللجنة أيضاً، إيقاف مدرب إنبي لفريق 2006 عماد عزت حسانين 10 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بعدما اعتدى بالضرب والسب على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالي:

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود، الزمالك والجونة 19 يناير.

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 يناير.

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير استاد الدفاع الجوي، الزمالك والمقاصة 29 يناير.

الأسبوع الحادي عشر.. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير.. مباراة الأهلي وسموحة 16 فبراير.

الأسبوع الثاني عشر.. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير.. مباراة الأهلي والإسماعيلي 10 مارس.

الاسبوع الثالث عشر.. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير.

الاسبوع الرابع عشر.. الأهلي وطلائع الجيش 28 فبراير.. وادي دجلة والزمالك 1 مارس.